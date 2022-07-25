25 TEMMUZ 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
Yerleştirme puanı nedir, tercihler hangi puana göre yapılır?
25 TEMMUZ 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
Yerleştirme puanı nedir, tercihler hangi puana göre yapılır?
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