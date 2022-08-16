YÜZÜKLERİN EFENDİSİ OYUNU NE ZAMAN ÇIKACAK? | Yüzüklerin Efendisi oyunu çıkış tarihi belli oldu mu?

Yüzüklerin Efendisi kitabı ve filmiyle milyonlarca seyircinin beğenisini kazanan Orta Dünya serisi, şimdi de oyunlar alemine adım atıyor. Sosyal medya hesabı üzerinden Weta Workshop ile anlaştığını duyuran Private Division, oyunseverlere büyük müjdeyi verdi. Yapılan resmi duyurunun ardından Yüzüklerin Efendisi oyunu ne zaman çıkacak? Yüzüklerin Efendisi oyunu çıkış tarihi belli oldu mu? sorularının cevabı da merak konusu oldu.

John Ronald Reuel Tolkien'in yazdığı fantastik üçleme Yüzüklerin Efendisi film üçlemesinin oyun versiyonu geliyor. 7'den 70'e birçok kişinin beğenisini toplayan ve edebiyat dünyasında ayrı, sinema dünyasında ayrı mihenk taşı olarak kabul edilen Yüzüklerin Efendisi'nin oyunlaştırılacağı resmen duyuruldu. Private Division, sosyal medya hesapları üzerinden bir paylaşım yaparak Weta Workshop ile ortaklık kurulduklarını ve Yüzüklerin Efendisi oyunu için geliştirme sürecine başlandığını bildirdi.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ OYUNU NE ZAMAN ÇIKACAK?

Orta Dünya hayranları eylül ayında Prime Video'da yayınlanacak olan Güç Yüzükleri dizisi için gün saymaya devam ederken Private Division tarafından yapılan paylaşım, başta gençler olmak üzere birçok kişiyi heyecanlandırdı. Yüzüklerin Efendisi oyunun resmen duyurulduğu paylaşımda, Wētā Workshop ile ortaklık kurulduğu ve Yüzüklerin Efendisi oyunu için geliştirme sürecine başlandığı duyuruldu. Ayrıca yeni yapımın serinin ilk oyunu olacağı da doğrulandı.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ OYUNU ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Private Division'ın sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verildi:

"JRR Tolkien'in edebi Orta Dünya evreninde yeni bir oyun seti yayınlamak için Weta Workshop ile ortaklık kurduğumuzu duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Gelecekte proje hakkında daha fazla şey paylaşmak için sabırsızlanıyoruz!

Yüzüklerin Efendisi dizisi, 2 Eylül'de ön gösterime girecek. Daha sonra ise tüm dünyada yalnızca Amazon Prime abonelerinin faydalanabildiği Prime Video isimli dijital akış platformu üzerinden izleyiciyle buluşacak."

Oyunun piyasaya sürüleceği tarih henüz netlik kazanmadı. Ancak şirketin yayın takviminde yer alan bilgide, 2024 yılı içerisinde Wētā Workshop tarafından geliştirilen bir Orta Dünya oyununun piyasaya sürüleceği donesi alıyor.