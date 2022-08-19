TUS/2 2022 giriş belgeleri açıklandı mı, sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM - TUS 2022 GİRİŞ BELGESİ

ÖSYM tarafından düzenlenen Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağı ve sınav yerlerinin ne zaman belli olacağı araştırılmaya devam ediyor. Binlerce aday, TUS giriş belgesini ve sınav tarihini, süresini ve soru sayısını sorguluyor. İşte TUS/2 giriş belgesine dair merak edilenler...

TUS - 2 (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) için heyecanlı geri sayım sürerken; sınava girecek binlerce aday sınava nerede gireceğini de araştırmaya başladı. TUS giriş belgesini nasıl alabileceğini araştıran ve TUS-2 tarihini, soru sayısını ve süresini öğrenmek isteyen adaylar için detaylar haberimizde...

TUS - 2 2022 GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI, SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TUS'a girecek binlerce adayın sınava nerede gireceğini öğrenmesi için ÖSYM tarafından yayımlanan sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. TUS giriş belgesinin sınavdan kısa bir süre önce açıklanması bekleniyor.

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2022 TUS - 2 NE ZAMAN?

2022-TUS 2. Dönem sınavı 4 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

TUS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Şimdiye dek hazırlanan TUS, 120 çoktan seçmeli sorudan meydana gelmişti ve cevaplama süresi 150 dakika olarak belirlenmişti.

Klinik Tıp Bilimleri testinde ise 120 adet çoktan seçmeli soru için verilen süre 150 dakikaydı.