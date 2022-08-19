KALAMAR DOLMASI NASIL YAPILIR | Kalamar dolması tarifi, gerekli malzemeler, püf noktası

Kalamar Dolması, deniz mahsüllerini seven kişilerin sıklıkla tercih ettiği, hafif ve lezzetli bir yemek olarak bilinir. Genellikle Ege ve Akdeniz'de yoğunlukla tüketilen kalamarı seven kişiler, evde kalamar dolması yapmak için tarif araştırmasına girişiyor. Peki kalamar dolması nasıl yapılır? İşte kalamar dolması tarifi, gerekli malzemeler ve püf noktası...

Deniz mahsüllerinin en sevilenlerinden birisi olan kalamarın kızartması, fırınlanmışı, haşlanmışı gibi birçok çeşidi bulunurken dolmasının da ayrı bir lezzeti oluyor. Yerken binbir zahmetle yapılmış tadı veren ancak yapması bir o kadar basit olan kalamar dolmasının evde yapmak da mümkün. 'Kalamar dolması nasıl yapılır' sorularına cevaben kalamar dolması tarifi, gerekli malzemeler ve püf noktasını haberimizde sizler için derledik.

KALAMAR DOLMASI TARİFİ

Kalamar dolması için gerekli malzemeler:

4 adet orta boy kalamar

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy kuru soğan

2 diş sarımsak

1 adet orta boy kırmızı biber

4 adet kurutulmuş domates

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 adet orta boy rendelenmiş limon kabuğu

1 tatlı kaşığı kekik

Yarım çay kaşığı tuz

Kızartmak için gerekli malzemeler:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

2 dal taze kekik

Kalamarın terbiyesi için gerekli malzemeler:

2 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı toz şeker

1 su bardağı süt

KALAMAR DOLMASI NASIL YAPILIR?