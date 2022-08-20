ÖSYM'nin yaptığı YKS'de tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları, ek tercihler için geri sayıma başladı. Üniversiteyi kazanan ancak istedikleri bölüm ve üniversiteye yerleşemeyen adaylar yerleşenler ek tercih yapabilir mi? Üniversite kazananlar 2. tercih yapabilir mi? Kimler ek tercih yapabilir? ÖSYM ek tercih kaç tane yapılır? sorularının cevaplarını araştırıyor. Ek tercihlerle ilgili tüm detaylar haberimizde...

YKS tercih sonuçlarının erişime açılmasının ardından ek tercihler için de araştırmalar başladı. ÖSYM'Nin gerçekleştirdiği sınavın ardından tercih yaparak üniversiteye yerleşen ancak bir sebepten dolayı bölüm veya okul değişikliği yapmak isteyen üniversite adayları, arama motorlarında ' yerleşenler ek tercih yapabilir mi? Üniversite kazananlar 2. tercih yapabilir mi? Kimler ek tercih yapabilir? ÖSYM ek tercih kaç tane yapılır?' sorularını araştırıyor. İşte tüm detaylar...

YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

İlk tercihlerde üniversiteye yerleşen adaylar, ek tercihlerde yeniden seçim yapma hakkına sahiptir. Ancak ÖSYM'nin yayınladığı YKS ek tercih kılavuzuna göre, bu kişilerin puanı belli oranda düşürülmektedir. Açık öğretim veya örgün öğretim ile sınavı ve tercihleri kazanan bir aday, eğer ilk tercih ettiği üniversiteye gitmezse puanı kesilecektir.

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ÜNİVERSİTE KAZANANLAR 2. TERCİH YAPABİLİR Mİ?

ÖSYM'nin ek tercih kılavuzunda, adayların puanının kesileceği durumlar şu şekilde ifade edildi:

Açık öğretim ya da normal örgün öğretim ile sınavı kazanıp tercihlerinizde de kazandıysanız gitmediğiniz durumlarda puanınız kesilir.

Tercih ettiğiniz okul geldi ve yetenek sınavlarına geçerek kayıt hakkı kazandınız ama gitmediniz bu durumda puan kaybı yaşarsınız.

Program fark etmeksizin 2 ya da 4 yıllık eğitim veren bir okul kazandığınız takdirde puan kesintisi yaşarsınız.

Eğer tercih yaparsanız ve gelmezse hiçbir puan kesintisi yaşamazsınız.

KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.

Tercih işlemlerini kaçıran adaylar veya herhangi bir nedenle yapmayanlar ek yerleştirmeler için tercih yapabilir.

2022 Ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2022-YKS'de ilk yerleştirmede hiçbir lisans/önlisans programına yerleşmemiş olan adaylar yararlanabilmektedir.

Özel yetenek sınavıyla alım yapan bir bölüme yerleşen adaylar da ek tercih işlemlerinden faydalanabilmektedir.

Merkezi yerleştirmede bir örgün yüksek öğretim programına yerleştirilen öğrenciler ile kontenjansız açık öğretime yerleştirilen öğrenciler Anadolu

Üniversitesi AÖF'ün kontenjan sınırlaması olmayan bölümleri için ek yerleştirme başvurusu yapabililer.

2022-YKS ek yerleştirmelerde tercih yapabilmeniz için 2022-YKS yerleştirme puanınızın hesaplanmış olması gerekmektedir.

ÖSYM EK TERCİH KAÇ TANE YAPILIR?

Üniversite adayları, ek tercihlerde de ilk tercih yaptığı dönemle aynı tercih hakkına sahip olacak. Yani adaylar, ek yerleştirme sürecinde en fazla 24 tercih yapabilecekler.