UEFA Şampiyonlar Ligi 4. ön eleme turunda Bodo Glimt ile Dinamo Zagreb karşılaşaçak. Yayın saati ve yayınlanacağı kanalın merak konusu olduğu maçta, muhtemel 11ler de belli oldu. Bugün yapılacak karşılaşmaya saatler kala Bodo Glimt - Dinamo Zagreb maçı muhtemel 11leri , yayınlanacağı kanal ve saati haberimizde...
BODO GLIMT - DINAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bodo Glimt - Dinamo Zagreb maçı 16 Ağustos Salı günü saat 22.00'de başlayacak.
BODO GLIMT - DINAMO ZAGREB MAÇI HANGİ KANALDA?
Maçın yayıncısı bulunmuyor.
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BODO GLIMT - DINAMO ZAGREB MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
BODO GLIMT:
Lund; Sampsted, Amundsen, Hoibraten, Wembangomo; Vetlesen, Hagen, Saltnes; Mvuka, Salvesen, Pellegrino
DINAMO ZAGREB:
Livakovic; Ristkovski, Sutalo, Peric, Ljubicic; Baturina, Misic, Ademi, Orsic; Spikic, Drmic