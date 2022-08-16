Bodo Glimt - Dinamo Zagreb maçı muhtemel 11leri | Hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 4. ön eleme turu

Bodo Glimt - Dinamo Zagreb maçı muhtemel 11leri | Hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 4. ön eleme turu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. ön eleme turunda karşı karşıya gelecek olan Bodo Glimt ile Dinamo Zagreb'in muhtemel 11leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Yayın saati ve yayınlanacağı kanalın da araştdığı Bodo Glimt - Dinamo Zagreb maçının detayları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 16.08.2022- 12:06