20 bin öğretmen atamasının ön başvurularının ne zaman başlayacağını ve nasıl başvuru yapılacağını araştırmaya başlayan binlerce aday, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için nefeslerini tuttu. Atanıp sözleşmeli öğretmen olarak kadroda yer almak isteyen adaylar için MEB 2022 atama takvimi ve öğretmen atamalarına dair detaylar haberimizde...