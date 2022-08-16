Burnley - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | İngiltere Championship

İngiltere Championship'te 4. hafta heyecanı yaşanırken Burnley ile Hull City karşı karşıya geliyor. İngiltere'nin önemli takımlarından Burnley ile Hull City'nin muhtemel 11leri, maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu da merak ediliyor.

İngiltere Championship'te 4. haftaya girerken Burnley ile Hull City'nin heyecanlı karşılaşması futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Maçın hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta yayınlanacağını merak eden sporseverler, Burnley ve Hull City'nin muhtemel 11lerini öğrenmek için de araştırmaya koyuldu. Peki Burnley - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Burnley-Hull City karşılaşmasının muhtemel 11leri ve detayları...

Burnley - Hull City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Championship'te sürüyor. 4. hafta maçında Burnley ile Hull City kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Burnley - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BURNLEY - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Burnley - Hull City maçı 16 Ağustos Salı günü saat 21.45'te başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.