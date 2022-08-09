GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL BAŞVURUSU - İŞKUR | GSB personel alımı başvuru tarihleri ve şartları!

GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) 1017 personel alımı yapacağını duyurdu ve İŞKUR üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ilana dair detayları araştırmaya başladı. Milyonlarca vatandaşın ilgi odağı olan GSB personel alımının son başvuru tarihi, başvuru şartları, kadro ve branş dağılımı ise gündemde yerini aldı. İşte bin 17 personel alımı başvuru ekranı ve detayları...

GSB personel alımı başvuruları tüm hızıyla devam ediyor ve 12 Ağustos Cuma gününe kadar sürecek başvuruların detayları merak ediliyor. İŞKUR üzerinden bin 17 personel alımı yapacağını açıklayan Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ilanına dair merak edilenler ve başvuru ekranı haberimizde...

BAKAN KASAPOĞLU PERSONEL ALIMININ MÜJDESİNİ VERDİ!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 767 sürekli temizlik işçisi, 144 engelli sürekli temizlik işçisi, 106 eski hükümlü sürekli temizlik işçisi alacaklarını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"GSB ailesini günden güne büyütmeye, güçlendirmeye devam ediyoruz. 1017 sürekli işçi alımı için ilan detayları Resmi Gazete'de yayımlanacak. Başvurular ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak.

Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun."

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GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ilanına İŞKUR üzerinden başvurular başladı.

8 Ağustos Pazartesi günü başlayan başvurular için son tarih ise 12 Ağustos Cuma günü olarak belirlendi.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ilanına başvurmak isteyen vatandaşlar, "esube.iskur.gov.tr" internet adresi üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirilebilecek. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANLARI VE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Personel alımı başvuru şartları henüz belli olmadı fakat geçen yıl yapılan personel alımlarında başvuru şartları şöyle belirlenmişti.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.b) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

c) 18 yaşını tamamlamış olmak (23.08.2003 ve öncesi doğumlu olmak).

d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.

f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

g) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

h) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

i) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

j) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.

k) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

l) Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.

m) Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 31 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Kura çekim yeri, Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yayımlanacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecek.

Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri "www.gsb.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek.