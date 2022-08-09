AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖF Yaz Okulu sınav giriş yerlerinin açıklanmasının akabinde, sınava girecek adaylar AÖF Yaz Okulu sınavının ne zaman, saat kaçta uygulanacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? AÖF yaz okulu sınav tarihi ne zaman? İşte AÖF sınavlarına dair merak edilenler...

AÖF yaz okulu sınavına sayılı günler kala, sınava girecek adaylar sınav saatini ve sınav belgesini nasıl alabileceğini sorgulamaya başladı. Peki, AÖF sınav belgesi nasıl alınır, AÖF yaz okulu sınavı saat kaçta başlayacak? İşte Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı 13 Ağustos Cumartesi günü yapılacak.

AÖF SINAV GİRİŞ YERİNİ VE SINAV SAATİNİ ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU, GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI!

2021-2022 Öğretim Yılı AÖF yaz okulu sınavının yüz yüze gerçekleştirilmesi sebebiyle, AÖF yaz okulu sınav giriş belgeleri yayınlandı.

AÖF SINAV GİRİŞ YERİNİ VE SINAV SAATİNİ ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

AÖF YAZ OKULU SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK? AÖF YAZ OKULU SINAVI KAÇ SORU VE KAÇ DAKİKA OLACAK?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu başarı değerlendirmesi, tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.

Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. Geçme notu 35 olarak kabul edilecek. 4 yanlış bir doğruyu götürecek.