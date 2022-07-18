UEFA Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'i elemesi durumunda, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri bugün yapılacak kura çekiminde belli olacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kuraları ne zaman çekilecek, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayında yayınlanacak? İşte kura çekimine dair detaylar...

Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile Şampiyolar Ligi ikinci ön eleme turunda kozlarını paylaşacak ve Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin Kiev'i elemesi durumunda, üçüncü tur heyecanı yaşanacak. 18 Temmuz Pazartesi günü ise Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu muhtemel rakipler ve kura çekimleri yapılacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kuraları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayında çekilecek? İşte kura çekimine ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerine dair merak edilenler...

ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ÖN ELEME KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu kura çekimleri 18 Temmuz Pazartesi günü saat 13.00'te başlayacak. Eleme kura çekimi, UEFA'nın resmi sitesinden şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek.

İlk maçlar 2-3 Ağustos, rövanş maçları ise 9 Ağustos'ta başlayacak.

Fenerbahçe'nin tur atlaması halinde karşılaşacağı rakipler ise şöyle:

Monaco (Fransa)

Midtjylland (Danimarka) - AEK Larnaca (Güney Kıbrıs) eşleşmesinin galibi

Sturm Graz (Avusturya)

Union Saint-Gilloise (Belçika)

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'i elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacağı takım da belli olacak. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi de saat 14.00'te başlayacak.

Muhtemel rakipler ise şöyle:

Partizan (Sırbistan)

Slovácko (Çekya)

KURA ÇEKİMİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ

Başakşehir ve Konyaspor'un, rakiplerini elemesi halinde Konferans Ligi'nde bir sonraki turdaki muhtemel rakipleri de bugün 15.00'da belli olacak.

İlk maç: 4 Ağustos

Rövanş: 11 Ağustos

Başakşehir'in muhtemel rakipleri:

Spartak Trnava / Newton

Breidablik / Buducnost Podgorica

Motherwell / Sligo Rovers

AIK / Vorskla Poltava

Konyaspor'un muhtemel rakipleri: