JENNIFER LOPEZ VE BEN AFFLECK DÜNYAEVİNE GİRDİ | Lopez'den duygulandıran aşk itirafı ve evlilik açıklaması gecikmedi!

Oyuncu Ben Affleck ile şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez evlendi. Ünlü çift, sosyal medyada aşklarını duygusal bir paylaşımla ilan etti. Milyonların severek takip ettiği Lopez, evlilik haberini Instagram'da duyurdu. Yaptığı paylaşımla gündeme gelen ünlü şarkıcı "Aşk çok güzel. Aşk çok müşfik. Ve anlaşılan o ki aşk sabırlı. Hem de 20 yıl boyunca" diyerek duygularını ifade etti. İşte Ben Affleck ile Jennifer Lopez düğüne dair merak edilenler...

Jennifer Lopez ile Ben Affleck evlendi, düğünlerine dair detayları sosyal medya hesabı üzerinden açıklayan Lopez, Vegas'ta gerçekleşen nikahlarına dair detayları sevenleriyle paylaştı. İşte Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in düğününe dair merak edilenler...

JENNIFER LOPEZ'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM!

Şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck, Las Vegas'ta evlendi ve Jennifer Lopez, evliliğini Instagram'da paylaştığı bir fotoğraf ile duyurdu, paylaşımında "Aşk çok güzel. Aşk çok müşfik. Ve anlaşılan o ki aşk sabırlı. Hem de 20 yıl boyunca" diyen Lopez, Affleck ile düğünlerine dair ise şu sözleri söyledi:

"Tam da istediğimiz gibi oldu. Gece Vegas'a uçtuk, evlilik cüzdanı için diğer çiftlerle beraber sıraya girdik, dünyanın düğün başkentinde herkesle aynı yolculuğu gerçekleştirmiş olduk.

Hayal edebileceğiniz en iyi şahitlerle, eski filmden bir elbise ve Ben'in dolabından bir ceket ile küçük bir şapelde kendi yeminlerimizi dile getirdik, hayatımızın sonuna kadar taşıyacağımız yüzüklerimizi birbirimize verdik."

Lopez, Las Vegas'ta evlenmek için kuyrukta bekleyen diğer çiftlerden de yazısında bahsederek, diğer çiftler gibi aşklarının dünya tarafından tanınması için evlendiklerini ifade etti.