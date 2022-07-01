SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI! Başkan Erdoğan asgari ücret zammını açıkladı, yeni asgari ücret ne kadar oldu?

Milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücret zammı açıklandı, asgari ücretin ne kadar olduğunu merak eden vatandaşlar araştırmalara başladı. Asgari ücret kaç para oldu, asgari ücret zammı ne zaman maaşlara yansıyacak sorularının cevabı sorgulananlar arasında yerini aldı. İşte son dakika asgari ücret zammına dair detaylar...

Zamlı asgari ücretin ne kadar olduğu belli oldu! Son dakika gelişmesine göre, yeni asgari ücretin kaç para olduğu Başkan Erdoğan tarafından açıklandı! Haftalardır merak edilen ve son olarak Başkan Erdoğan'ın talimatıyla çalışmalarına başlanan, komisyon değerlendirmelerinin akabinde Başkan Erdoğan'ın onayıyla halka arz edilen asgari ücret zammına dair açıklamaların detayları haberimizde...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

Başkan Erdoğan yeni ve zamlı asgari ücretin 5500 Türk Lirası (TL) olarak belirlendiğini açıkladı. 'Tespit Komisyonu en doğru kararı verecektir' sözleriyle vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceklerinin altını çizen Başkan Erdoğan, konuya dair detayları paylaştı. Asgari ücrete yüzde 30'luk bir zam yapıldığı kesinleşti.

Kararın açıklanmasından önce TİSK, TÜRK-İŞ ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de görüşlerini belirtti. Akabinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen özel programda ulusa sesleniş konuşması yaptı.

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