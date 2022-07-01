Zamlı asgari ücretler ne zaman yatırılacak? Asgari ücret zammı ne zaman yapılacak? | ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA

Asgari ücret zammının ne kadar olacağı ve zamlı maaşların ne zaman yatırılacağı milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediyor. Hem çalışanları hem işvereni yakından ilgilendiren asgari ücrete yapılacak ara zammın ne zaman uygulanmaya başlayacağı ve hangi aydan itibaren zamlı asgari ücret yatırılacağı da merak ediliyor. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan asgari ücret maddesine dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 01.07.2022- 11:10 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022- 11:10