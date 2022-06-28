Başkan Erdoğan zamlı maaşların yatırılacağı tarihi açıkladı!
KYK yaz tatili konaklaması hangi tarihlerde yapılacak, nereden başvuru yapılır? KYK ücretsiz konaklama rezervasyonu nasıl yapılır?
Başkan Erdoğan zamlı maaşların yatırılacağı tarihi açıkladı!
KYK yaz tatili konaklaması hangi tarihlerde yapılacak, nereden başvuru yapılır? KYK ücretsiz konaklama rezervasyonu nasıl yapılır?
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