Türkiye - Cezayir erkekler voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Akdeniz Oyunları

Türkiye - Cezayir erkekler voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Akdeniz Oyunları

19. Akdeniz Oyunları'nın ilk maçında Cezayir ile mücadele etmeye hazırlanan Filenin Efeleri için geri sayım tamamlandı. 26 ülkeden yaklaşık 3 bin 400 sporcunun katıldığı Akdeniz Oyunları'nda 24 branşta gerçekleştirilecek oyunlar sporseverlerin ilgi odağı haline geldi. Peki, Türkiye - Cezayir maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Cezayir voleybol maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 26.06.2022- 15:37