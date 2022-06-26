Türkiye - Cezayir kadınlar voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Akdeniz Oyunları

19. Akdeniz Oyunları'nın ilk maçında Cezayir ile mücadele etmeye hazırlanan Filenin Sultanları için geri sayım tamamlandı. 26 ülkeden yaklaşık 3 bin 400 sporcunun katıldığı Akdeniz Oyunları'nda 24 branşta gerçekleştirilecek oyunlar sporseverlerin ilgi odağı haline geldi. Peki, Türkiye - Cezayir maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Cezayir voleybol maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? İşte detaylar...

Akdeniz Oyunları Grup Etabı ilk maçında Cezayir ile karşı karşıya gelmeye hazırlanan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı için beklenen gün geldi. Peki, Türkiye - Cezayir voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte Filenin Sultanları ile Cezayir Kadın Voleybol takımı mücadelesinin detayları...

TÜRKİYE - CEZAYİR VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Filenin Sultanları'nın Akdeniz Oyunları'ndaki ilk karşılaşması Cezayir ile olacak ve 26 Haziran 2022 Pazar günü oynanacak. Türkiye - Cezayir voleybol maçı TSİ saat 23:00'te başlayacak. Türkiye - Cezayir kadınlar voleybol maçı TRT Spor 2 ve TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanacak.