Akdeniz Oyunları Grup Etabı ilk maçında Cezayir ile karşı karşıya gelmeye hazırlanan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı için beklenen gün geldi. Peki, Türkiye - Cezayir voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte Filenin Sultanları ile Cezayir Kadın Voleybol takımı mücadelesinin detayları...
TÜRKİYE - CEZAYİR VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Filenin Sultanları'nın Akdeniz Oyunları'ndaki ilk karşılaşması Cezayir ile olacak ve 26 Haziran 2022 Pazar günü oynanacak. Türkiye - Cezayir voleybol maçı TSİ saat 23:00'te başlayacak. Türkiye - Cezayir kadınlar voleybol maçı TRT Spor 2 ve TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanacak.
- Kadın Milli Takımı'mız 19. Akdeniz Oyunları'nda Cezayir, İspanya ve İtalya ile C Grubu'nda mücadele edecek.
🇹🇷 A Milli Kadın Takımımız Akdeniz Oyunları'nda ilk sınavına ev sahibi Cezayir karşısında çıkıyor! 🔥— Türkiye Voleybol Federasyonu (@TVForgtr) June 26, 2022
🏟️ Oran / Cezayir
🕒 23.00
Başarılar Filenin Sultanları! 💪#I ❤️🏐#IloveFileninSultanları pic.twitter.com/uOiSQRpMJS