KYK burs ve kredileri ne zaman yatırılacak? Temmuz 2022 KYK burs ve kredileri bayramdan önce ödenir mi, KYK ödemesi ne zaman?

Temmuz ayı KYK burs ve kredilerinin ne zaman ödeneceği ve bayram öncesi hesaplara geçip geçmeyeceği araştırılmaya başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu bursu ve kredisi alan binlerce öğrenci, Temmuz ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını arama motorlarında sorgulamaya koyuldu. İşte 2022 Temmuz KYK ödeme tarihlerine dair merak edilenler...

KYK bursu ve kredisi alan milyonlarca öğrenci, KYK ödemelerinin bayramdan önce yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Burs ve kredilerin erken bir tarihte yatıp yatmayacağını merak eden üniversite öğrencileri, '2022 Temmuz ayı KYK ödemeleri ne zaman yatırılacak, öğrencilere bayramdan önce ödeme yapılacak mı?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte Temmuz ayı kredi ve burs ödemelerine dair detaylar...

TEMMUZ 2022 KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) burs ve kredi alan öğrencilerin ödemeleri, her ay T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplarına yatırılmaktadır.

Bayram nedeniyle erken ödeme yapılıp yapılmayacağı merak eden öğrencilerin gözü yapılacak açıklamaya çevrildi. Geçtğimiz bayramda (Ramazan Bayramı'nda) KYK ödemelerinin erken yapılması, bu bayramda da beklentileri artırdı. Yapılacak resmi açıklamaların ardından, Temmuz ayı burs ve kredilerinin ne zaman yatacağı haberimizde yer alacak.

Ramazan Bayramı öncesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Öğrencilerimizin burs ve kredilerini ayın 6'sı ile 10'u arasında yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini Mayıs ayı için 25'inden itibaren yatıracağız" diyerek bayram öncesi ödeme yapılacağını duyurmuştu.

2022 KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL YATIRILIYOR?

2022 yılında KYK kredi-burs miktarı şöyle: