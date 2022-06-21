21 HAZİRAN EN UZUN GÜNÜN ÖZELLİKLERİ
İstanbul ve Ankara dahil 32 il için sarı kodlu uyarı!
21 HAZİRAN EN UZUN GÜNÜN ÖZELLİKLERİ
İstanbul ve Ankara dahil 32 il için sarı kodlu uyarı!
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