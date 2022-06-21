21 HAZİRAN EN UZUN GÜNÜN ÖZELLİKLERİ | Yaz gün dönümü nedir? 21 Haziran en uzun günde neler olur, gündüz kaç saat sürer?

En uzun gün olan 21 Haziran'ın özellikleri ve 21 Haziran'da neler olduğu araştırılmaya başladı. Yaz gün dönümünün başlangıcı kabul edilen 21 Haziran'da ne olduğu ve gündüzün kaç saat sürdüğü merak edilenler arasında yerini aldı. İşte Kuzey Yarımküre'de yaz mevsiminin, Güney Yarımküre'de kış mevsiminin başlangıcı kabul edilen 21 Haziran'a dair merak edilenler...

21 Haziran'da Güney yarımkürede ve Kuzey yarımkürede neler olduğu, 21 Haziran'ın özellikleri ve neden en uzun gün olduğu gündemde yerini aldı. Vatandaşlar, 21 Haziran'ın özelliklerini ve önemini araştırmaya başladı. Peki, gün dönümünde neler olur, gün dönümleri ne zaman olur? İşte 21 Haziran en uzun gün hakkında bilinmesi gerekenler...

21 HAZİRAN YAZ GÜN DÖNÜMÜ NEDİR, 21 HAZİRAN'DA NELER OLUR?

21 Haziran yaz gün dönümü yılın en uzun günü olarak bilinir. Güneş ışınları, Yengeç Dönencesi'ne dik bir şekilde gelir ve Kuzey Yarımküre'ye en dik, Güney Yarımküre'ye en eğik şekilde ulaşır. Yaz Gündönümü'nde saat 12'yi gösterdiğinde Yengeç dönencesinde gölge boyu sıfır olur.

21 Haziran tarihinden sonra Kuzey Yarımküre'de gündüzler kısalmaya, Güney Yarımküre'de ise gündüzler uzamaya başlar.

Aydınlanma çizgisinin sınırları kutup dairelerinden geçer. Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saat süreyle gündüz, Güney Kutup Dairesi'nde 24 saat süreyle gece yaşanır.

Yaz Gün dönümü, her zaman 21 Haziran'a denk gelmez. Dört yılda bir kez 20 Haziran'da gerçekleşir.

Ülkemizde 21 Haziran'da en uzun gece Sinop'ta yaşanırken, 21 Aralık'ta Hatay'da en uzun gündüz yaşanır.

GÜN DÖNÜMLERİ NELER VE HANGİ TARİHTE?

21 Mart: Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlar.

21 Haziran: En uzun gündüz, en kısa gece. Yaz mevsimi başlar (Kuzey yarım kürede)

23 Eylül: Gece ve gündüz eşit olur. Yaz biter, sonbahar başlar. (Kuzey yarım kürede)

21 Aralık: En uzun gece, en kısa gündüz. Kış mevsiminin başlangıcı. (Kuzey yarım kürede)

21 HAZİRAN - EN UZUN GÜN KAÇ SAAT SÜRECEK?

21 Haziran'da kuzey kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanırken, güney kutbunda ise 24 saat gece yaşanacak.

Ülkemizde en uzun gündüz süresi, bugün en kuzeydeki Sinop yaşanırken; bugün güneş 05.04'te doğarken akşam 20.19'da batacak. Böylece, Sinop'ta bugün 15 saat 15 dakika gündüz yaşanmış olacak.

İstanbul'da ise güneş 05.32'de doğarken, 20.40'da güneş batacak. İstanbul'da bugün 15 saat 8 dakika gündüz yaşanmış olacak.