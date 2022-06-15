YKS'de yüzük, piercing, küpe, kolye, kemer takmak yasak mı, serbest mi?
Karıncaları öldürmeden yok etmenin yolu nedir?
YKS'de yüzük, piercing, küpe, kolye, kemer takmak yasak mı, serbest mi?
Karıncaları öldürmeden yok etmenin yolu nedir?
SON DAKİKA