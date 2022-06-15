Karıncaları öldürmeden yok etmenin yolu nedir, karıncalardan kurtulmak için ne yapmak gerekir? Evde karıncalara kesim çözüm...

Karıncaları evden uzaklaştırmak için ne yapmak gerektiği birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. Karıncaları öldürmeden onları evden kaçırmak için ne yapılması gerekti��ine dair doğal çözümler ve detaylar haberimizde...

Karıncalardan kurtulmanın yolları birçok kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor ve karıncaları öldürmeden evden uzaklaştırmanın yolu merak ediliyor. Özellikle de yaz aylarında artan karınca istilalarına doğal yollarla çözüm bulmak isteyenler için karınca kovucu yöntemler haberimizde...

KARINCA KOVUCU DOĞAL YÖNTEMLER

SİRKE VE SU KARIŞIMI

Evinizde tek bir tane karınca gördüğünüzde bulunduğu ortamı eşit miktarda sirke ve su karışımı hazırladığınız bir sprey şişesini püskürterek diğer karıncaların onu takip etmelerini engelleyebilirsiniz fakat karıncaları evinizden uzaklaştıracak yöntemler bununla sınırlı değildir.

TARÇIN, UN, NARENCİYE

Karıncalar un ve tarçından hoşlanmaz ve içlerinden geçemez. Bu nedenle, tezgahınızda gezinen karıncalar gördüğünüzde yüzeye tarçın ve un serpebilirsiniz. Ayrıca mutfak ve kiler raflarınıza da un ya da tarçın koyabilirsiniz.

En az tarçın kadar limon ve kokusunu de sevmeyen karıncalar için limonu ikiye bölerek mutfağınıza ya da pencere kenarı gibi geldikleri alanlara bırakabilirsiniz. Ayrıca limon ve portakal kabuklarını bahçenize ve balkonunuza yerleştirerek yuva kurmalarını da engelleyebilirsiniz.

BEYAZ SİRKE

Evinizdeki tezgah ve tüm zeminleri su ile seyrelttiğiniz sirke ile temizleyebilirsiniz. Bu sayede hem evinizi dezenfekte etmiş olursunuz hem de karıncalara zarar vermeden onların çoğalmasının önüne geçersiniz.

KAHVE TELVESİ

Karıncaları bulundukları ortamdan uzaklaştırmak için içtiğiniz kahve telvesini kullanarak onlara zarar vermeden, karıncalardan kurtulabilirsiniz. Kahve telvesini küçük kaplarda ve bitki gibi onları çeken alanlara yakın olacak şekilde yerleştirmeniz yeterli olacaktır.

BİBER

Karıncalar için biber kokusu dayanılmazdır. Onları uzaklaştırmak için kırmızı biber kullabilirsiniz.

SALATALIK KABUKLARI

Karıncalardan kurtulmak için diğer etkili yöntemlerden biri de salata kabuğu olarak bilinmektedir. Salatalık kokusu karıncaları fazlasıyla rahatsız edecek ve uzaklaşmalarını sağlayacaktır.

Salatalık kabuklarını soyun ve karıncaları gördüğünüz yerlere yerleştirin. Her gün kabukları yenisi ile değiştirerek onlardan tamamen kurtulana kadar bu uygulamaya devam edin.

BEBEK PUDRASI

Birçok kişi bebek pudrası kokusunu sevse de, karıncalar pudranın keskin kokusundan uzaklaşmaktadır. Eğer karınca yuvalarının yerlerini biliyorsanız, bu bölgeye bir miktar bebek pudrası dökmeniz yeterli olacaktır.

YUMURTA KABUĞU

Karıncalar yumurta kabuğunun olduğu bölgelerden uzak durur bu nedenle yumurta kabuğu karıncalardan kurtulmak için oldukça doğru bir tercih olacaktır.

KARINCALARIN GELMEMESİ İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?