FED faiz kararı açıklandı mı?
YKS'de yüzük, piercing, küpe, kolye, kemer takmak yasak mı, serbest mi?
FED faiz kararı açıklandı mı?
YKS'de yüzük, piercing, küpe, kolye, kemer takmak yasak mı, serbest mi?