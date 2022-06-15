FED faiz kararı açıklandı mı? FED faiz oranı kaç olarak açıklandı?

ABD Merkez Bankası FED faiz kararının açıklanması birçok kişi tarafından bekleniyordu. Özellikle altın ve petrol piyasalarını yakından ilgilendiren toplantının detayları belli oldu. Peki, Fed faiz toplantısı sonrası karar ne oldu? Fed faiz kararı kaç olarak açıklandı?

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1,50-1,75 seviyesine çıkardı.

Böylelikle Fed 1994 yılından bu yana en sert faiz artışını gerçekleştirmiş oldu.

Karar metninde Fed, yüzde 2'lik enflasyon hedefine dönme konusunda güçlü bir taahhüde sahip olduğuna vurgu yaptı.

Beklenti 50 baz puan, fiyatlama 75 baz puan oldu

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi faiz aralığının 50 baz puan artışla yüzde 1,25-1,50 bandına çıkarılması yönündeydi.

Ankete katılan 98 ekonomistin 33'ü 75, 65'i 50 baz puan faiz artışı bekliyordu.

75 baz puan artış bekleyen kurumlar arasında Goldman Sachs, Barclays, JPMorgan, HSBC, Deutsche Bank da yer alıyordu.

Fed Başkanı Jerome Powell Mayıs ayındaki Federal Açık Piyasa Toplantısı'nda bu toplantı ve Temmuz ayı için 50 baz puanlık faiz artışı sinyali vermişti ancak Mayıs enflasyonu verisinin ardından çok sayıda kurum tahminini yukarı çekerken, vadeli işlemlerde de 75 baz puanlık artış fiyatlanmıştı.

Enflasyon 40 yılın zirvesine çıkmıştı

ABD'de Fed'in Haziran toplantısına gelene kadar uyguladığı sıkılaşma döngüsüne rağmen enflasyon 40 yılın zirve seviyelerinde seyrediyordu.

Son açıklanan verilere göre ülkede Mayıs ayında yıllık enflasyon Nisan'daki yüzde 8,3 seviyesinden yüzde 8,6'ya yükseldi.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini enflasyonun yüzde 8.3 olması yönündeydi. En büyük artış gıda, akaryakıt ve barınma maliyetlerinde gerçekleşti.

TÜFE aylık bazda yüzde 1 artarak yüzde 0,7'lik tahminleri aştı. Çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,6 ile yüzde 0,5'lik beklentiyi aşarken yıllık bazda artış yüzde 6,2'den 6'ya geriledi. Beklenti yüzde 5,9'du.

Enerji fiyatları aylık bazda yüzde 3,9 arttı, yıllık artış da yüzde 34,6'ya ulaştı.

Enflasyon beklentileri de rekorda

Enflasyonla birlikte enflasyon beklentileri de rekor seviyelere yükselmişti.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin yüzde 6,6 ile yeniden zirveye ulaştığını bildirdi.

New York Fed, mayıs ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1.300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi 0,3 puan artışla yüzde 6,6'ya çıktı.

Böylece, bir önceki ayki rekor seviyeden gerileyen kısa vadeli enflasyon beklentisi, yeniden anketin yapılmaya başlandığı 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.