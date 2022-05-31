Et yemeği sevenler için vazgeçilmezlerden biri olan belen tavanın nasıl yapıldığı ve belen tava tarifinin detayları arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. Peki, belen tava nasıl yapılır, gerekli malzemeler nedir? İşte adım adım belen tava yapılışı, püf noktası ve tarifi...
BELEN TAVA TARİFİ
Belen Tava İçin Gerekli Malzemeler:
- 500 - 700 gram kırmızı et
- 15 adet arpacık soğan ya da bir baş soğan)
- 3 diş sarımsak
- 4 adet yeşil biber
- 2 adet kırmızı biber
- 3 adet domates
- 2 yemek kaşığı tereyağ
- 6-7 diş sarımsak
- 1 adet doğranmış domates
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı salça
- 1 çay kaşığı, karabiber,
- 1 çay kaşığı pulbiber, kırımızı biber
- 1 çay kaşığı tuz (kullanacağınız salçanın tuz oranına göre artılıp azaltılabilirsiniz)
- Varsa toprak güveç veya kiremit tava
ADIM ADIM BELEN TAVA NASIL YAPILIR?
- Etleri kuş başı olacak şekilde doğrayın, pişireceğiniz fırın tepsisinin (varsa toprak güveç veya kiremit tava) altına etleri yerleştirin.
- İçine sırayla soğanları, biberleri ve patatesleri doğrayıp ete ilave ediyoruz domatesleri küp şeklinde doğruyoruz ekleyin.
- Sıvı yağı, salçayı ve baharatları ilave edip elinizle bir miktar yoğurur gibi hepsini harmanlayın.
- Son olarak üzerine tereyağını katı haliyle ilave edin; kullanmak isterseniz içine bir miktar da kuyruk yağı ekleyebilirsiz.
- 200 derece fırında üzerini folyayla kapatıp kontrollü şekilde, etler tamamen pişene kadar pişirmeye devam edin.