Tüm dünyada sevilerek tüketilen brownie kek, arama motorlarında sık sık araştırılan tatlı tarifleri arasında yer alıyor. Hafif tatlı tarifi öğrenmek isteyenler brownie tarifini de merak ediyor. 45 dakika gibi bir sürede hazırlayabileceğiniz brownie tarifi sizlerle...

Evde Brownie nasıl yapılır? - Brownie kek, ülkemizde ve dünyada sık sık tercih edilen, yapımı pratik bir tatlıdır. Brownie'nin tarifi ve malzemeleri merak konusu oldu. İşte evde brownie yapımı...

EVDE BROWNIE NASIL YAPILIR?

Minik bir sos tenceresi içerisinde tereyağını eritin. Tereyağı erir erimez ocaktan alın ve içerisine parçalara böldüğünüz çikolataları atın. Çikolataların tereyağının sıcağı ile erimesini sağlayın. Ardından karışımı soğuması için kenara alın. Bir kabın içerisine yumurta ve şeker ekleyerek çırpın. Üzerine azar azar çikolata ve tereyağı karışımını akıtın ve karıştırmaya devam edin. Ardından un ve vanilya ekleyin ve tüm malzemeler bileşinceye kadar karıştırın. Ardından yağlanmış ya da pişirme kağıdı bulunan 20 cm kare kalıba karışımı aktarın. 160 derecede ısıtılmış fansız fırında 30-35 dakika pişirin. Çatlak görünüm alınca fırından çıkartıp 1 saat dinlendirin.

BROWNIE MALZEMELERİ

300 gram bitter çikolata (iri parçalanmış)

3 adet yumurta

150 gram tereyağı

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 paket vanilya