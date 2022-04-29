ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI | Askerlik yerleri açıklandı mı? Mayıs celbi askerlik yeri e-Devlet sorgulama...

Binlerce asker adayı, Mayıs celbi ile ilgili açıklamayı ve detaylarını merak ediyor. Arama motorlarında askerlik yeri ile ilgili araştırma yapanlar, askerlik yerleri, askerlik yerleri açıklandı mı?, Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? e-Devlet askerlik yeri sorgulama gibi ifadeleri araştırıyor. Mayıs celbi ile ilgili detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 29.04.2022- 09:33