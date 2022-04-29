BİM'in aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Çeşitli ürünlerin yer aldığı katalogta birçok üründe de bayrama özel indirim yapıldı. Bayram öncesi alışverişe çıkmayı planlayan vatandaşlar, BİM'in aktüel ürünlerinin yer aldığı kataloğu incelemek için arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, BİM'in 29 Nisan Cuma kataloğunda hangi ürünler var? Hangi ürünler indirimde? İşte BİM'in 29 Nisan Cuma kataloğu...