BİM'in aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Çeşitli ürünlerin yer aldığı katalogta birçok üründe de bayrama özel indirim yapıldı. Bayram öncesi alışverişe çıkmayı planlayan vatandaşlar, BİM'in aktüel ürünlerinin yer aldığı kataloğu incelemek için arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, BİM'in 29 Nisan Cuma kataloğunda hangi ürünler var? Hangi ürünler indirimde? İşte BİM'in 29 Nisan Cuma kataloğu...
BİM 29 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! BİM'de bugün neler var? BİM 29 Nisan kataloğu
BİM'in 29 Nisan Cuma günü kataloğu yayınlandı. Elektrikli bisiklet, televizyon, cep telefonu, Türk kahvesi makinesi, musluklu termos ve pedallı araba gibi çeşitli ürünlerin yer aldığı BİM'de Ramazan Bayramı'na özel büyük indirim bulunuyor. Peki, 29 Nisan'da BİM'de hangi ürünler yer alıyor? İşte BİM'in 29 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu...
Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 29.04.2022- 11:00 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022- 11:07
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