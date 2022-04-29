Mayıs celbi ile birlikte birçok kişi arama motorlarında askerlik ile ilgili detayları araştırıyor. Askerlik yeri belli olan kişiler özellikle askere gitmeden önce yapacakları alışveriş ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Askere gitmeden önce neler alınmalı? Askeriye hangi ihtiyaçları karşılıyor? İşte detaylar...

Her Türk gencinin (Genel olarak erkekler) yapması zorunlu olan askerlik için tarih yaklaştıkça ihtiyaç listesi araştırmaları da artıyor. Birçok kişi etrafında daha önce askerlik yapmış kişileri arayarak neler alması gerektiğini soruyor. Ancak birçok kişinin ihtiyaçları farklılık gösterebilir. Bu durumda her adayın bir listeye ihtiyacı olmaktadır.

MAYIS CELBİ | ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ASKERE GİDERKEN ALINACAKLAR LİSTESİNDE NELER VAR?

İç çamaşır

Siyah Terlik

Mavi renkli havlu

Banyo çamaşırı

Tıraş bıçağı

Tıraş köpüğü

Tıraş kolonyası

Koltuk altı jeli

Sıvı sabun

Banyo kesesi

Saç şampuanı

Diş macunu

Diş fırçası

Kulak çubuğu

Kulak tıkacı

Tırnak makası

Nem kremi

Selpak

Islak mendil

Yara bandı

Burun açıcı sprey

Vitamin

Bot boyası

Silikon taban

Çamaşır filesi

Temizleme fırçası

İğne – iplik

Bot kilidi

Dolap kilidi

Boyundan askılı cüzdan

Not defteri

Siyah ve kırmızı tükenmez kalem

Kol saati

Kontörlü kart

ASKERİYENİN VERECEĞİ MALZEMELER NELER?