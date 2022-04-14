MERKEZ BANKASI NİSAN 2022 FAİZ KARARI | Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! Merkez Bankası faiz kararı ne kadar açıklandı?

2022 yılının 4. Merkez Bankası toplantısı için sona erdi. Son dakika faiz kararı ile ilgili detaylar merak ediliyor: Vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (MB) Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından açıklanan faiz kararı için detayları araştırmaya başladı. Peki, Merkez Bankası (MB) faiz kararı ne oldu? Faiz arttı mı? Düştü mü? İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | NİSAN 2022

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını 14 Nisan tarihinde açıkladı.

TCMB 2022 NİSAN FAİZ KARARI NE OLDU?

Nisan ayı faiz kararı 14:00'da açıklandı. Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit tuttu.

TCMB 2022 MART AYI FAİZ KARARINDA NELER OLMUŞTU?

Para Politikası Kurulu (PPK), yılın üçüncü toplantısında faiz değişikliğine gitmedi. Yani Mart ayında faizi sabit tuttuğunu açıkladı. Karar öncesinde gerçekleştirilen anketlerde katılımcıların büyük bir çoğunluğu TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmesini beklemiyordu ve öyle de oldu.

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