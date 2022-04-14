'Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? TCBM Nisan 2022 kararı kadar olur?' sorularının cevabı internette araştırılıyor. Vatandaşlar Merkez Bankası'nın açıklayacağı oranı araştırmaya başladı. Peki, TCMB Nisan ayı toplantısı ne zaman, faiz kararı ne zaman açıklanır? İşte Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararına dair merak edilenler...

2022 yılının 4. Merkez Bankası toplantısı için geri sayım devam ederken; vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (MB) Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından açıklanacak faiz kararı için detayları araştırmaya başladı. Peki, Merkez Bankası (MB) faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? TCMB kararı saat kaçta belli olacak, faizde değişikliğe gidilecek mi? İşte Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı hakkında her şey...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | NİSAN 2022

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını 14 Nisan tarihinde açıklanacak ve karar saat 14:00'de yayınlanarak kamuoyu ile paylaşılacak.

TCMB 2022 NİSAN FAİZ KARARI NE OLUR?

Mart ayı toplantısında piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmeyen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararına dair çeşitli tahminler bulunuyor. Yüzde 14 oranında sabit tutulan faizde bu ay da değişikliğe gidilmesi beklenmiyor fakat sürprizler de olabilir. Geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon oranı sonrası faiz kararında düzenleme yapılabilir.

TCMB 2022 MART AYI FAİZ KARARINDA NELER OLMUŞTU?

Para Politikası Kurulu (PPK), yılın üçüncü toplantısında faiz değişikliğine gitmedi. Yani Mart ayında faizi sabit tuttuğunu açıkladı. Karar öncesinde gerçekleştirilen anketlerde katılımcıların büyük bir çoğunluğu TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmesini beklemiyordu ve öyle de oldu.

TCMB 2022 TOPLANTI TARİHLERİ

14 Nisan 2022

26 Mayıs 2022

23 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022