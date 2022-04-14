Milyonlarca hayran kitlesi olan Buz Devri animasyon serisinde bir son yaşandı. Scrat isimli sincap karakter, yüzyıllar boyunca peşinden koştuğu meşe palamudunu yedi. Buz Devri ekibinden yapılan veda videosu paylaşımı sosyal medyada oldukça ilgi gördü. İşte detaylar...

İlk olarak 2002 yılında hayatımıza giren ve kısa süre içerisinde milyonlarca kişiye ulaşan Buz Devri serisinde yaklaşık 20 yıl geride kaldı. Animasyonda Scrat isimli sincap bir meşe palamuduna ulaşmak için buzları yarıp, doğal afetlere neden oluyordu. Macera boyunca meşe palamuduna ulaşamayan Scrat için mutlu bir son hazırlandı.

VEDA VİDEOSU BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Buz Devri'nin animasyon stüdyosu Blue Sky Studios, Disney'in 20th Century Fox'u satın almasının ardından kapatılma kararıyla karşı karşıya kaldı. Yapımcılar ise Scrat karakteri için mutlu bir sonla veda etme kararı aldı. Stüdyo, "Finale" adı verilen bir kanaldan paylaştığı video ile Buz Devri hayranlarına veda etti. Scrat, bu videoda yıllarca peşinden koştuğu meşe palamudunu ısırmayı ve sonuna kadar yemeyi başardı.

İŞTE O VİDEO📹