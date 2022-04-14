EKPSS sınav yerleri belli oldu mu? EKPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? EKPSS sınav yerleri!

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına kısa bir süre kala araştırmalar sürüyor. EKPSS için başvuruların tamamlanmasın ardından sınav yerleri için aramalarda bulunuldu. Peki, EKPSS sınav yerleri belli oldu mu? EKPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? EKPSS'ye ait bilgiler haberimizde...

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına az bir süre kala araştırmalar hız kazandı. 27 Ocak - 15 Şubat tarihleri itibarıyla başvurularının tamamlanmasının ardından sınav yerleri ve sınav giriş belgesi sorgulaması arttı. Peki, EKPSS sınav yerleri açıklandı mı? Giriş belgesi yayınlandı mı? İşte EKPSS 2022 hakkında merak edilenler...

EKPSS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

EKPSS, 24 Nisan 2022 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır.

Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacaktır. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uygulamaları ile gerçekleştirilecektir.

EKPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı giriş belgesi henüz yayımlanmadı. Sınava giriş belgesi, T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilirsiniz. Buna göre; EKPSS sınav yerlerinin 14 Nisan tarihinden itibaren açıklaması bekleniyor.

Belgenin üzerinde sınava gireceğiniz merkez, bina, salon bilgileriniz, fotoğrafınız, engel durumunuz, varsa engeliniz nedeniyle kullandığınız araç gereç, yardımcı isteği, sınav süresi ile öğrenim durumunuz bulunmaktadır.

EKPSS NEDİR?

EKPSS, engelli bireylerin eğitim durumlarına göre farklı düzeylerde yapılan ve alınan sonuçlar neticesinde devlet memuru olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmasını mümkün kılan merkezi sınav sisteminin adıdır