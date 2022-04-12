Minikler Halter Şampiyonası başlıyor!
Minikler Türkiye Halter Sampiyonasi 15-16 Nisan 2022 tarihleri arasinda Kuyucak ilçesindeki Spor Salonu’nda yapilacak. Kadin ve erkeklerde toplam 7 siklet üzerinden gerçeklestirilecek olan müsabakalarin ardindan Teknik Koparma, Teknik Silkme, Sabit Atis, Koparma düsüsü hareketleri üzerinden puan verilip sikletlerinde dereceye giren sporculara madalyalari verilecek.
Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 12.04.2022- 15:19
15-16 Nisan 2022 tarihleri arasinda Kuyucak ilçesindeki Spor Salonu'nda yapilacak sampiyonanin hazirliklari Aydin Gençlik ve Spor Il Müdürlügü tarafindan sürüyor. Aydin'in ev sahipliginde Kuyucak'ta gerçeklestirilecek olan Türkiye Sampiyonasi'na sadece 2010 dogumlu kadin ve erkek lisansli sporcular katilabilecek.
Kadin ve erkeklerde toplam 7 siklet üzerinden gerçeklestirilecek olan müsabakalarin ardindan Teknik Koparma, Teknik Silkme, Sabit Atis, Koparma düsüsü hareketleri üzerinden puan verilip sikletlerinde dereceye giren sporculara madalyalari verilecek.