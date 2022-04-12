Kırıkkale Delice kura sonuçları belli oldu! TOKİ sonuçları açıklandı | Çerikli mahallesi Toki 2+1 ve 3+1 daire çıkanlar isim listesi

Kırıkkale Delice Çerikli mahallesindeki 57 konut için hak sahipliği ve konut belirleme kurası gerçekleştirildi. Sonuçları arama motorlarında arayan vatandaşlar,TOKİ Kırıkkale Delice kura sonuçları, Çerikli Toki isim listesi sorgulama" şeklinde araştırma yapıyor. TOKİ Kırıkkale kura çekimine ait tüm bilgiler haberimizde...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Kırıkkale Delice Çerikli Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen Kırıkkale Delice Çerikli 2. etap projesine ilişkin idarenin stoklarında kalan 57 adet konut Mart ayında satışa sunulmuştu.

Söz konusu proje için sıra hak sahipliği ve konut belirleme kurasına geldi. Kura çekimi sonucunda stoklarda kalan 57 konut için yeni hak sahipleri belirlenmiş oldu.

TOKİ KIRIKKALE DELİCE ÇERİKLİ KURA SONUÇLARI 2022

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Kırıkkale Delice ilçesi Çerikli mahallesinde inşa edilen konutlar arasında 57 adedi idarenin stoklarında kaldı. Bu konutlar için bugün TOKİ hizmet binasında hak sahibi ve konut belirleme kurası gerçekleştirildi.

Projedeki 52 adet 2+1 ve 5 adet 3+1 konutlar için noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine pandemi tedbirleri nedeniyle seyirci kabul edilmedi. Projeye başvuru yapanların kurayı takip edebilmesi adına TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları olan Facebook, YouTube, Instagram ve Twitter üzerinden canlı yayın ile yayınlandı.



KIRIKKALE DELİCE ÇERİKLİ 2+1 3+1 İSİM LİSTESİ

TOKİ Kırıkkale Delice Çerikli kura sonuçları TOKİ tarafından canlı yayında açıklandı. Kura çekimi sonrasında ismi çıkanlar için isim listesi TOKİ GOV TR üzerinden yayınlanıyor. Kura sonuçlarını öğrenmek ya da sorgulamak isteyen kişiler TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinde bulunan '' Kura Sonuç Sorgulama '' bölümüne TC kimlik numaralarını yazarak kura sonuçlarına erişebilecekler.

Kura sonrasında ismi çıkmayan kişiler başvuru bedellerini 14 Nisan 2022, konut satın alma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahipleri 27 Nisan 2022, yedek hak sahiplerinin başvuru bedelleri ise 28 Nisan 2022 tarihlerinden itibaren iade edilecek.



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