TOKİ KONYA BEYBES KURA SONUÇ EKRANI | 2022 TOKİ Konya BEYBES kura sonucu belli oldu mu? İşte kazanan isimler

TOKİ sayesinde ev sahibi olma hayalini gerçekleştiren vatandaşların kimler olduğu bugün belli oldu. Ev sahibi olmak için TOKİ evlerine başvurarak çekiliş sonucunu bekleyen vatandaşlar için geri sayım bitti. Vatandaşlar, 'TOKİ’ kura sonucuna nasıl bakılır, kazananlar tam liste nerede yayınlandı?' sorularının cevabını sorgulamayı sürdürürken; TOKİ Konya BEYBES kura sonuçları 2022, TOKİ Konya BEYBES kura çekiliş sonuçları kazanan isimler haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 12.04.2022- 15:50 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022- 15:50