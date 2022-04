SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 7 NİSAN 2022 Survivor Anlat ve Bil bakalım oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2022, gün geçtikçe artan rekabetiyle izleyicileri de ekrana kilitlemeyi başarıyor 7 Nisan'da yayınlanan yeni bölümde alev topuyla oynanan parkur oyununda heyecan doruğa çıkarken; Anlat ve Bil Bakalım oyununda ise yarışmacılar eğlenceli anlar yaşadı. Yarışmanın sıkı takipçileri 'Survivor All Star ödül oyunu izle, Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? 7 Nisan Survivor Bil Bakalım ve Anlat Bakalım oyununu kim kazandı? sorularının cevabını sorgulamayı sürdürürken işte Survivor All Star 71. bölüm hakkında merak edilen detaylar....

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 07.04.2022- 22:27