Survivor All Star 2022, gün geçtikçe artan rekabetiyle izleyicileri de ekrana kilitlemeyi başarıyor 7 Nisan'da yayınlanan yeni bölümde alev topuyla oynanan parkur oyununda heyecan doruğa çıkarken; Anlat ve Bil Bakalım oyununda ise yarışmacılar eğlenceli anlar yaşadı. Yarışmanın sıkı takipçileri 'Survivor All Star ödül oyunu izle, Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? 7 Nisan Survivor Bil Bakalım ve Anlat Bakalım oyununu kim kazandı? sorularının cevabını sorgulamayı sürdürürken işte Survivor All Star 71. bölüm hakkında merak edilen detaylar....

Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 7 Nisan Perşembe günü yayınlanan yeni bölümde ödül oyunu ile Anlat ve Bil Bakalım oyunu merakla takip edildi. Survivor All Star 2022'de yarışmacılar ödülün sahibi olmak için kıran kırana mücadele ederken 7 Nisan Survivor 71. bölümde ödül oyununu hangi takımın kazanacağı ise araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

7 NİSAN SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star'da ekrana gelen ödül oyununda kazanan takım Gönüllüler oldu.

7 NİSAN SURVIVOR ANLAT VE BİL BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star 71. bölümde ekrana gelen Anlat ve Bil Bakalım oyununun kazananı ise birazdan belli olacak.