ENDERUN USULUÜ TERAVİH NAMAZI - Ramazan ayını ibadet ederek geçirecek vatandaşlar teravih namazı ile ilgili bilgileri araştırıyor. Teravih namazıyla ilgili en çok merak edilen konulardan biri de Enderun usulü teravih namazının nasıl kılınacağı oldu. Teravih namazınu Enderun usulü kılmak isteyen Müslüman vatandaşlar, "Enderun usulü teravih nedir?", "Enderun usulü teravih namazı nasıl kılınır?" ve "Enderun usulü teravih namazı kılınacak camiler hangileri?" sorularını aratıyor. Enderun usulü teravih namazıyla ilgili bilgiler haberimizde...

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ENDERUN USULÜ TERAVİH NAMAZI NEDİR?

Enderun Usulü Teravih namazı, ismini Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Enderun Mektebi'nden almaktadır.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde saraydaki Enderun Mektebi'nden çıkan hocaların kıldırdığı namaza günümüzde Enderun Usulü Teravih Namazı denilmektedir.

Buhurizade Mustafa Itri Efendi, Enderun Teravih'ini ilk kez ortaya koyan kişidir.

ENDERUN USULÜ TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

İki şekilde kılınan Enderun Usulü Teravih namazının birincisinde imam, müezzinleri makam geçkileri ile yönelendirmektedir.

İkincisinde ise makamlar arasındaki geçkileri müezzinler sağmaktadır.

Buna göre ilk gecede geçkileri müezzinler sağlar. Namazda Fatiha'dan sonra okunan zamm-ı sureler ise asla rastgele seçilmez. Manalarına bakılarak tertip edilirler.

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