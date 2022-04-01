Ramazan ayının başlamasıyla birlikte mübarek ayı ibadet ederek geçirmek isteyen vatandaşlar, teravih namazıyla ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Peki, teravih namazı ne zaman? Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekat? Teravih namazıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Ramazan ayının başlamasının ardından teravih namazı ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Mübarek Ramazan ayını oruç tutarak ve namaz kılarak geçirmek isteyen Müslüman vatandaşlar, arama motorlarında teravih namazı ile ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, teravih namazı ne zaman? teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekattır? İşte detaylar...

TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

İlk teravih namazı 1 Nisan Cuma akşamı İstanbul'da saat 20.57'de Ankara'da 20.39'da, İzmir'de ise 20:59'da kılınacak.

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TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR? TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?

TerAvih namazı, Kutsal Ramazan ayında her gece kılınan bir nafile namazdır.

Erkekler ve kadınlar için sünnet-i müekkede kabul edilir ve yirmi rekat cemaatle kılınır. Tek başına da kılınabilir. Cemaat ile kılınması daha makbuldür. Her iki rekatta ara verme veya her dört rekatta ara verilerek kılınır. Sekiz rekatta kılınabilir.

Teravih namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar, sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder. Teravih namazı yatsıya tâbi bir sünnet olduğu için, vitir namazı teravihden sonra kılındığı gibi, önce de kılınabilir. Adet olan, teravihi önce kılıp vitri sonra kılmaktır. Bu sebeple teravihin bir kısmında imama yetişen bir kimse, imam vitre kalkınca imamla beraber önce vitri kılıp sonra teravihten kılamadıklarını kazâ etmesi câizdir. Teravih namazı vakti içinde kılınmazsa, vakti dışında ne cemaatle, ne de tek başına (münferiden) kazâ edilmez.

İki veya dört rekatte bir selam verilir. Her selamdan sonra biraz oturmak sünnettir. Bu esnada salevat-ı şerife, salat-ı ümmiye, ayet veya dualar okunur. Selefîler'de ise ikişer rekatta bir selâm vererek ara vermek suretiyle, toplamda Sekiz rekât olarak icra edilir. Fakat, Ramazan ayı boyunca hatmedilen Kur'an aceleye getirilmeden ağır ağır okunduğundan her bir rekatın süresi Türkiye'deki uygulamalar ile kıyaslanamayacak kadar uzundur.

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