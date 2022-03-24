Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi sınav takvimiyle ilgili bilgileri sorgulanıyor. AÖF sınavlarına kısa bir süre kala sınava girecek öğrenciler, "AÖF sınavları ne zaman?", "AÖF sınavları nasıl olacak?" ve "AÖF sınavları online mı olacak? gibi soruları arama motorlarında araştırıyor. Peki, AÖF sınavı ne zaman? AÖF sınavı yüz yüze mi yoksa online mı olacak? Yanıtı haberimizde...