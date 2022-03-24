AÖF bahar dönemi takviminin ardından sınavların ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. AÖF sınavına girecek öğrenciler, arama motorlarında sınav tarihleriyle ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Peki, AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınavları nasıl olacak? AÖF sınavları online mı olacak? İşte AÖF bahar dönemi sınavıyla ilgili tüm bilgiler...
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF bahar dönemi ara sınavı 2-3 Nisan'da başlayacak. AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavı ise 21-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. AÖF yaz okulu sınavı ise 13 Ağustos'ta yapılacak.
AÖF SINAVLARI ONLINE MI OLACAK?
AÖF sınavları yüz yüze gerçekleştirilecek. Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.