AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU? - Anadolu Üniversitesi'nin (AÖF) geçtiğimiz hafta bahar dönemi sınav takvimini açıklamasının ardından AÖF sınav yerleri araştırılmaya başlandı. AÖF bahar dönemi sınavlarına girecek olan öğrenciler, AÖF sınav yerleriyle ilgili bilgileri arama motorlarında araştırıyor. Peki, AÖF sınav yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? AÖF sınav yeri nasıl değiştirilir? İşte detaylar...

Anadolu Üniversitesi (AÖF) sınavlarıyla ilgili bilgiler merak konusu oldu. 2-3 Nisan'da başlayacak bahar dönemi, 21-22 Mayıs dönem sonu sınavlarıyla sona erecek. Öğrenciler, AÖF bahar döneminin başlamasına kısa bir süre kala AÖF sınav yerleri belgeleriyle ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, AÖF sınav yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? AÖF sınav yeri nasıl değiştirilir? İşte AÖF bahar dönemi sınavlarıyla ilgili detaylar...

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav yerleri henüz açıklanmadı. AÖF sınav yerlerinin mart ayının son haftasında açıklanması bekleniyor. AÖF sınav giriş belgelerine giris.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilecek.

AÖF SINAV TARİHLERİ

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı: 2-3 Nisan

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 21- 22 Mayıs 2022

AÖF Yaz Okulu Sınavı: 13 Ağustos 2022

AÖF SINAV YERİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Öğrenciler; adres, büro ve sınav merkezi tercih işlemlerini Öğrenci Girişi bölümüne T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yaparak, AÖF bürolarından veya Açıköğretim Sistemi AOSDESTEK İletişim ve Çözüm Masasının 0850 200 46 10 telefon numaralarını arayarak yaptırabilirler.