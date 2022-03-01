AÖL SINAVLARI: AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınav girişi nasıl yapılır? AÖL sınav giriş ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lise 2. Dönem sınav tarihlerine ilişkin bir açıklama yayınladı. AÖL sınavlarına girecek milyonlarca öğrenci de arama motorlarında sınavlarla ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Peki; AÖL sınavı ne zaman? AÖL girişi nasıl yapılır? AÖL sınavı online mı olacak? İşte AÖL sınav giriş ekranı ve tüm bilinmesi gerekenler...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2022- 11:13 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022- 11:20