Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lise 2. Dönem sınav tarihlerine ilişkin bir açıklama yayınladı. AÖL sınavlarına girecek milyonlarca öğrenci de arama motorlarında sınavlarla ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Peki; AÖL sınavı ne zaman? AÖL girişi nasıl yapılır? AÖL sınavı online mı olacak? İşte AÖL sınav giriş ekranı ve tüm bilinmesi gerekenler...
AÖL SINAVLARI: AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınav girişi nasıl yapılır? AÖL sınav giriş ekranı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lise 2. Dönem sınav tarihlerine ilişkin bir açıklama yayınladı. AÖL sınavlarına girecek milyonlarca öğrenci de arama motorlarında sınavlarla ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Peki; AÖL sınavı ne zaman? AÖL girişi nasıl yapılır? AÖL sınavı online mı olacak? İşte AÖL sınav giriş ekranı ve tüm bilinmesi gerekenler...
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖL için MEB'den yapılan açıklamada 2. Dönem açık lise sınav tarihleri açıklandı. Yapılan açıklamada, açık lise 2. dönem sınavlarının 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu.
AÖL SINAVI ONLİNE MI OLACAK?
Açık Öğretim Lisesinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı II. Dönem sınavı Sınav Uygulama Takvimi'ne göre online olarak yapılacak.