SON DAKİKA: Bilim Kurulu toplanıyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! "Beklenen açıklamayı yapacağım"

Salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesiyle alakalı Koronavirüs Bilim Kurulu, 2 Mart Çarşamba günü (yarın) toplanacak. Toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın alınan yeni kararları duyurması beklenirken, sosyal medya hesabından ise "Saat 18.00’da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere." paylaşımını yaptı.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2022- 17:00 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022- 17:00