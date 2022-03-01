Ekranların en çok sevilen yarışma programlarından olan Survivor'da, ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Ünlüler ve gönüllüler, ödülün sahibi olmak için kıyasıya bir mücadele verecek. Peki, Survivor All Star'da ödül oyunu ne zaman oynanacak? İşte ayrıntılar...

Survivor'da yine şimdiye kadar oynanmamış oyunlardan biri oynanacak. All Star'da oyun sayısı fazla olacağı için yarışmacılar şimdiye kadar oynanmamış oyunlarla sıklıkla karşı karşıya kalabiliyorlar. Bugün oynanacak ödül oyunundan biri de yine aynı şekilde olacak.

Öte yandan dün yapılan son dokunulmazlık oyununu ünlüler kazananınca gönüllüler potaya iki isim daha göndermek zorunda kaldı. Aşkım, Evrim ve Yasin'in ardından potaya dahil olan son isim Gökhan oldu.

SURVİVOR 2022 YENİ BÖLÜM FRAGMANI 1 MART SALI

Bugün yayınlanacak bölümde okçuluk performanslarını gösterecek olan yarışmacılar camın içerisindeki balonu okla patlatmaya çalışacaklar. Yarışmacılar ayrıca Anlat Bakalım yarışmasında da ödülün sahibi olmaya çalışacak.