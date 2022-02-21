Üç Kız Kardeş dizisi, yakın zamanda izleyicileriyle buluşacak. Dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor. İclal Aydın'ın yazdığı Üç Kız Kardeş kitabından uyarlanan dizide oyuncu Özgü Kaya da rol alacak. Üç Kız Kardeş dizisinde, birbirine oldukça bağlı olan Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesi ele alınacak. Dizide oyuncu Özgü Kaya da Türkan karakteri olarak rol alacak. Peki Özgü Kaya kimdir? İşte detaylar...

Merak edilen diziler arasında yer alan Üç Kız Kardeş, yakın zamanda izleyicileriyle buluşacak. Dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor.

ÖZGÜ KAYA KİMDİR?



1996 yılında İstanbul'da doğan Özgü Kaya, eğitimine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda devam ediyor. Kaya, ilk oyunculuk deneyimini Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer'in başrolünü paylaştığı Adı Efsane dizisinde Sibel Yılmaz olarak yaşadı.

Özgü Kaya, geçtiğimiz sezon ise TRT1 ekranında yayınlanan Mehmetçik Kutül Amare dizisinde kendini gösterdi. Bu dizide Zeynep karakterine hayat veren Özgü Kaya için Kimse Bilmez dizisi geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı. Kimse Bilmez oyuncusu Özgü Kaya dizide Sevda karakterine hayat verdi.