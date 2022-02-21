Merak edilen diziler arasında yer alan Üç Kız Kardeş, yakın zamanda izleyicileriyle buluşacak. Dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor. İclal Aydın'ın kitabından uyarlanan dizide İclal Aydın da rol alacak. Merakla beklenen Üç Kız Kardeş dizisi birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesi konu alınacak. Dizide İclal Aydın ise kızların annesini oynayacak. Peki İclal Aydın kimdir?

Merak edilen diziler arasında yer alan Üç Kız Kardeş, yakın zamanda izleyicileriyle buluşacak. Dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor.

İclal Aydın'ın kitabından uyarlanan dizide İclal Aydın da rol alacak. Merakla beklenen Üç Kız Kardeş dizisi birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesi konu alınacak. Dizide İclal Aydın ise kızların annesini oynayacak.

İCLAL AYDIN KİMDİR?

İclal Aydın, 14 Eylül 1971 tarihinde Nevşehir'de doğmuştur. Çerkes kökenli bir anne ile Elazığ'lı Kürt bir babadan dünyaya gelen İclal Aydın, memur olan ailesinin görev yeri olan Nevşehir'de doğdu. İclal Aydın, bir yaşındayken babasının tayin olmasıyla Ankara'ya geldiler. İlkokulu Ankara'da bittikten sonra bir süre Elazığ Anadolu Lisesi'nde yatılı olarak okudu. Annesiyle babası boşanınca Ankara'ya geldi. Liseyi Ankara'da Yenimahalle Mustafa Kemal Lisesi'nde okudu.

Ortaokul ve lise yıllarını yazarak ve tiyatro çalışmaları yaparak Ankara'da geçirdi. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü kazanıp üniversite eğitimine başladı ancak 2. sınıfta okulu bırakıp Berlin'e yerleşti. Almanya´da hayatını devam ettirmek için hem tiyatro yaptı, hem de restoranda bulaşıkçı olarak çalıştı. Almanya'da altı yıl profesyonel tiyatro yaptı. Çeşitli sosyal çalışmalara, workshop'lara katıldı. 1996 yılında tiyatroyu bırakarak Berlin'den Türkiye'ye döndü ve 1997 yılından itibaren televizyon projelerinde yapımcı-sunucu ve oyuncu olarak çalışmaya başladı. 1990 yılından beri Tiyatro ve televizyon projeleri üretiminde metin yazarlığı da yaptı.

1997 yılında Ayna grubunun "Ölünce Sevemezsem Seni" klibinde rol aldı. HBB'de gündüz kuşağında, "2'den 4'e" adında kadınlara yönelik bir program sundu.

1998-2000 yılları arasında da Radyo D, Radyo Cumhuriyet, Radyo Kent, BRT FM'de program yaptı. 1999'da Hayat Güzeldir programıyla BRT'ye geçti. Hayat Güzeldir programı için yazdığı günlükleri ve metinleri bir araya getirerek ilk kitabını oluşturdu. Çeşitli dizilerde oynadı. 2003-2005 yılı arasında haftalık bir kadın dergisinin yayın yönetmenliğini yaptı.

2001-2013 yılları arasında önce Sabah, sonra Vatan gazetesinde söyleşiler ve günlük köşe yazıları yazdı.

2006 yılında Star TV'de yayınlanan "İki Aile" dizisinde rolünü Emre Kınay ile birlikte oynamıştır.

2012 yılında "Aşkın Halleri" adlı bir dizide Metin Akpınar, İpek Tuzcuoğlu ve Güven Kıraç ile başrolde oynadı.

2014 yılında "O Hayat Benim" adlı dizide Hasret karakterini canlandırırken; Keremcem, Ceren Moray, Ezgi Asaroğlu, Sinan Albayrak, Oya Başar, Zeynep Eronat, Yeşim Ceren Bozoğlu ile birlikte rol almıştır.

Evlilikleri:

1.eşi: İlk evliliğini 19 yaşındayken 1990 yılında yaptı.

2.eşi: yönetmen Kemal Başbuğ ile evlendi. 2005 yılında boşandı. Zeynep Lal (d.2002) adında bir kızı var.

3.eşi: 8 Kasım 2006 tarihinde Yazar Tuna Kiremitçi ile evlendi. Beş aylık evlilikten sonra boşanmak için mahkemeye başvurdu. 2007 yılında boşandı.

4.eşi: 18 Haziran 2015 tarihinde görüntü yönetmeni Efe Kubilay ile evlendi.

İclal Aydın, 2011 yılında Roman mağazalarının ortağı işadamı Süleyman Toplusoy ile nişanlandı ancak evlenemeden ayrıldılar.

18 Haziran 2015 tarihinde 'O Hayat Benim'in görüntü yönetmeni Efe Kubilay ile evlendi.

Ödülleri:

2007 - Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü, En beğenilen yazar

2008 - Rotary Kulübü, Özel Meslek Ödülü

2006-2007 Rotary Kulübü / Ulus, Üstün Meslek Ödülü Basın

2005 - Mavigün Koleji, Yılın En İyi Köşe Yazarı

2005-2006 - İstek Vakfı, Yılın Yazarı Ödülü

2005 - İstanbul Üniversitesi, Yılın En İyi Yazarı

2005-2006 - Rotary, Meslek Özel Ödülü Basın

2005 - İstanbul Üniversitesi Ö.K.M. Bilgi Kulübü, Yılın En İyi Yazarı

2005 - Oriflame, En başarılı Kadınlar Edebiyat Ödülü

2004 - Capitol, Ziyaretçilerin en çok beğendiği kadın gazeteci-yazar

2004 - BJK Koleji, Basında Yılın Annesi

2003 - Radyo Gazetecileri Derneği, Medyanın en iyileri En iyi kadın programı (Hayat Güzeldir)

2003 - Avon, 10. Yıl En başarılı kadın gazeteci

2003 - İstanbul Teşvikiye Rotary Kulübü, Meslekte Başarı Ödülü

2003 - II. Magazin Gazetecileri Derneği, Altın Objektif Özel Halk Ödülü

2003 - Fatih Üniversitesi, Genç Kuşak Özel Onur Ödülü

2002-2003 - Uluslararası Rotary, Özel Meslek Ödülü

2002 - Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, En Beğenilen Sabah Kuşağı Programı Hayat Güzeldir

2002 - Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi, Yılın Köşe Yazarı

2002 - Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği, Yaşam Motivasyon Ödülü

2002 - Tepedekiler Yılın Kitabı, Hayat Güzeldir

2001 - Kaimi İletişim Ödülleri İzmir Anadolu Lisesi, En iyi gündüz kuşağı program sunucusu

2001 - İnci Abla Koleji, Yılın En Sevilen Kadın Oyuncusu

2001 - İstanbul Mizah Tiyatrosu, 3. Liselerarası Tiyatro Festivali IMT Özel Ödülü

2000 - İstanbul Mizah Tiyatrosu, 2. Liselerarası Tiyatro Festivali

Kitapları:

2001 - Hayat Güzeldir

2003 - Bitmiş Aşklar Emanetçisi

2004 - Yaz Bitmesin

2005 - Gördüğüme Sevindim

2009 - Evlerin Işıkları Bir Bir Yanarken

2009 - Senin Adın Bile Geçmedi

2010 - Kağıt Kesikleri

2011 - Zeynep Lal Büyürken – "Resimler Rengarenkler"

2011 - Zeynep Lal Büyürken – "Kanatlar"

2013 - Bir Cihan Kafes

Film ve dizileri :

2014 - 2015 - O Hayat Benim (Hasret) (TV Dizisi)

2014 - Arkadaşım Hoşgeldin (Kendisi) (Tv Programı)

2012 - Gına (TV Dizisi)

2012 - Göç Zamanı (Zehra) (TV Dizisi)

2012 - Aşkın Halleri (Asiye) (TV Dizisi)

2009 - Haneler (Kendisi) (TV Dizisi)

2009 - Güldünya (Canan) (TV Dizisi)

2006 - İki Aile (Eda Aydeniz/Karaman) (TV Dizisi)

2005 - Organize İşler (Hilal) (Sinema Filmi)

2004 - Avrupa Yakası (TV Dizisi)

2003 - Vizontele Tuuba (Reyhan ) (Sinema Filmi)

2001 - Dedem, Gofret ve Ben (Ayfer) (TV Dizisi)

2000 - Zor Hedef (Bahar) (TV Dizisi)

2000 - Yarın Geç Olmayacak (TV Filmi)

2000 - Vizontele (Reyhan) (Sinema Filmi)

1998 - Sıcak Saatler (Melek) (TV Dizisi)

1995 - Mirasyediler (Ayla) (TV Dizisi)

1995 - Bir Demet Tiyatro (TV Dizisi)