TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, 14. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluşacak. Alparslan: Büyük Selçuklu, 13. bölüm ile büyük beğeni toplamıştı. Birçok kişi Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ile ilgili araştırma yapıyor. Arama motorlarında araştırma yapanlar, Alparslan Büyük Selçuklu 14. bölüm full izle, TRT Alparslan Büyük Selçuklu izle, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 14. ve en son yayınlanan bölümü...

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 21 Şubat Pazartesi günü ekranlara gelecek yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm bilgileri...

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 14. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Mazlum insanları öldürdüğü iddiasıyla suçlanan Alparslan, sürdüğü iz sayesinde masumların tutulduğu evi bulmuştu. Emir Bozan'ı masumların tutulduğu evde yakalayan Alparslan, kılıcını Bozan'ın boynuna dayamıştı. Bozan'ın sonu artık geldi, maskesi düştü mü? Alparslan, Emir Bozan'ı öldürüp Karmatiliğin sonunu getirecek mi? Karaca ve Akınay'ın kendilerini izlediğinden habersiz konuşan Akça ve Alpagut, hem Alpagut açığa çıkmadan hem de Karaca'nın ithamlarına maruz kalmadan bu hadiseden sıyrılabilecek mi? Akınay, oğlu Alpagut'u görecek mi? Karaca, Akça'nın bir Bizanslı ile işbirliği yaptığını Akınay'a gösterebilecek mi?

Karargahtaki zafiyetten yararlanan Diyojen, Yınal'ı ve askerlerini kuşatmıştı. Diyojen karargahı almak için neler yapacak? Yınal, yardım için Selçuklu'ya haber gönderebilecek mi? Askerlerinin sabırsızlığa karşı dirayetini koruyabilecek, karargahı savunabilecek mi? Diyojen'in karargahı kuşattığından habersiz olan Kekavmenos ve Dukas, bu bilgiyi öğrenince Diyojen'e ne söyleyecekler.

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