Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü sanatçı Hakkı Bulut, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Ünlü türkücü Bulut, yazlık evine hırsız girdiğini ancak şikayetçi olmadığını söyledi.

Ünlü türkücü Hakkı Bulut, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Bulut, yazlık evine hırsız girdiğini söyledi. Hakkı Bulut, "Yazlık evimize hırsız girmiş. Bazı değerli eşyalarımız çalındı. Kapımızı bile söküp almışlar. Bu durumu hemen polise bildirdim" derken "Mahkeme tarihi konserlerime denk gelebilir. Beni bekleyen hayranlarımı üzmemek adına şikayetçi olmadım. Cana geleceğine mala gelsin" ifadelerini kullandı.