Adriana Lima, yapımcı sevgilisi Andre Lemmers ile birlikteliklerinden bir bebek beklerini açıkladı.
40 yaşındaki Adriana Lima hamile olduğunu açıkladı
Dünyaca ünlü model Adriana Lima, yapımcı sevgilisi Andre Lemmers ile birlikteliğinden hamile olduğunu duyurdu. Brezilyalı model, üçüncü çocuğunu dünyaya getirmenin sevincini yaşayacak.
Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 19.02.2022- 15:05 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022- 15:05
Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan 40 yaşındaki mankenin duyurusu kısa sürede dünyada gündem oldu.
Lima, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sevgilisine gebelik testini gösterdi.