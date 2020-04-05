05 Nisan 2020, Pazar

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Tacikistan'da corona virüsüne rağmen liglere başlandı! Tacikistan corona virüsünü umursamadı...

Tacikistan corona virüsünü umursamadı...
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Giriş Tarihi: 05.04.2020

Tüm dünyada salgını sebebiyle tüm spor organizasyonlarına ara verildi. Uluslararası ve kulüpler bazında tüm spor organizasyonlarında corona virüsü önlemi alınırken, 'da corona virüsü salgını umursanmadı ve liglere başlandı.

, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen futbola ara vermeyen diğer bir ülke oldu.

Tacikistan 1. Futbol Ligi'nde 2020 sezonu, salgına karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz olarak oynanan üç maçla başladı.

Ligin ilk haftasında Khatlon, Istaravshan'ı 2-1 yenerken Kuktosh ile Regar TadAZ arasındaki mücadele 0-0, Lokomotive Pamir ile Fayzkand'ın karşılaştığı müsabaka ise 2-2 sona erdi.

Ülkede futbol sezonu, dün Istiklol'un Khujand'ı 2-1 yenerek 'yı kazandığı seyircisiz maçla açılmıştı.

Öte yandan Tacikistan'ın yanı sıra Belarus, Burundi ve Nikaragua da salgına rağmen maçlarına devam edilen ülkeler arasında yer alıyor.

Çin'in sınır komşusu Tacikistan, şu ana kadar Covid-19 vakası görülmediği açıklanan az sayıdaki ülkelerden biri olarak dikkati çekiyor.

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